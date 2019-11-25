Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

Çetin, emekli öğretmenler Rüştü Güvenç ile İsmail Hakkı Kutlu'yu evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Öğretmenlere çiçek vererek Öğretmenler Günü'nü kutlayan Çetin, emekli öğretmenleri her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Ziyaret ettiği emekli öğretmenlerin tarihin canlı tanıkları olduğunu belirten Çetin; "Hepimizin üzerinde emeği olan emekli öğretmenlerimizi bu günde yalnız bırakmadık. Onların her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı kendilerine aktardık. Onların nezdinde tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun" dedi

Fidan dikim etkinliği

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Kayalı Kampüsünde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri girişimcilik dersi kapsamında 150 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Birader öğretmen misin?" diyerek öğretmeni azarlayan Vali açıklama yaptı: Kızdığım kişi öğretmen değil, muhabir
Bakan Selçuk'tan öğretmenlere müjdeli haber: Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 16:32:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]