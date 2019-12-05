Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin şehit ailesini ziyaret etti.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin şehit ailesini ziyaret etti.

Siirt'in Eruh ilçesi Payanlı köyünde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Aydın Seyran'ın Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesindeki ailesini ziyaret eden Bilgin, aile fertleri ile bir süre sohbet etti.

Bilgin, daha sonra ailenin isteklerini dinledi.

Vali Bilgin, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Her fırsatta şehit ailesi ziyaretlerinde bulunduklarını ifade eden Bilgin, "Şehit aileleri Türk milleti için bizler için çok önemli. Onlar şehitlerimizin bize bıraktığı emanetleri. Onlara en iyi şekilde sahip çıkmak, kollamak, gözetmek, sorunlarını gidermek zorundayız. Bu kapsamda sürekli şehit aileleriyle bir araya gelmeye çalışıyoruz." dedi.

Bin 220 kadın koreografi ile Atatürk silüeti oluşturuldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bin 220 kadın koreografi yaparak Mustafa Kemal Atatürk silüetini oluşturdu.

Kent Konseyi Kadın Meclisince, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, dans eğitmeni Sedat İşbilen önderliğinde 15 dans eğitmeni görev aldı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından İzmir Marşı'nın çalmasıyla ellerindeki beyaz kartonları havaya kaldıran bin 220 kadın, Atatürk'ün silüetini oluşturdu.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nükhet Cebelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir dergi kapağında yayımlanan Atatürk portresinin, gerçekleştirilen etkinliğin ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Atatürk'ün Türk milleti adına birçok başarılara imza atarak, birçok devrime öncülük ettiğini ifade eden Cebelli, dünyadaki birçok devletten önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildiğini anımsattı.

Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı
Ömür Gedik'in Can Yaman'ın "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" sözlerine yaptığı yorum kadınları kızdırdı Canlı yayında ağızları açık bırakan olay! Komşusunun hamile karısını kaçırıp kuma yaptı Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:22:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]