Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'un başarısı için tebrik mesajı yayımladı.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'un başarısı için tebrik mesajı yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Kırklarelispor'un dün oynan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında Süper Lig ekibi Gaziantep FK karşısında büyük başarı gösterdiğini bildirdi.

Yeşil-beyazlı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile maçın sona erdiğini hatırlatan Bilgin, Kırklarelispor'un kentin gurur kaynağından biri olduğunu belirtti.

Bilgin, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Perşembe günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK karşılaşmasını 2-1 kazanan Kırklarelisporumuzu tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen futbolcu, teknik ekip, yönetim ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Elektrik kesintisi

Vize ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, tel çekim çalışmaları nedeniyle ilçeye bağlı Sofular köyüne yarın (7 Aralık) bir süre elektrik verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 07.00-18.00 saatleri arasında 11 saat uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Avcı: Caner Erkin'in takımda kalmasını istiyorum
Erdoğan Kaya gösterdiği performansla sosyal medyayı salladı Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 21:36:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]