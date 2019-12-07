Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli'yi makamında kabul etti.

Cebelli, ziyarette, oda çalışmaları hakkında Vali Bilgin'e bilgiler verdi.

Lüleburgaz'da ticaretin gelişmesi, ticari işletmelerin artması, ekonomiye daha fazla katkı sağlanarak istihdamın da arttırılması için çalıştıklarını ifade eden Cebelli, oda üyelerinin de bu doğrultuda hareket ettiğini belirtti.

Vali Bilgin de Cebelli ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, LTSO Başkan Yardımcısı Siyami Aslan ve Meclis Başkanı Aytaç Aksoy da yer aldı.

- "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası"

Kırklareli'nde "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri sürüyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli personel ile bir araya geldi.

Vali Bilgin, Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, kamuda sağlık hizmetlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

112 ambulans sisteminin öncü ve önemli olduğunu ifade eden Bilgin, acil hizmetlerde görev yapan personel olmak üzere tüm sağlık çalışanlara görevinde başarılar diledi.

Daha sonra hafta kapsamında ilkokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Elektrik kesintisi

Vize ilçesinde 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, tel çekim çalışmaları nedeniyle ilçeye bağlı Sergen köyünde Yeni Cami, Sağlık ve Fevzi Çamak mahallelerine yarın (8 Aralık) bir süre elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 07.00-18.00 saatleri arasında 11 saat uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.