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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce köylülere yönelik organik arıcılık eğitimleri devam ediyor.

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Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce köylülere yönelik organik arıcılık eğitimleri devam ediyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Meltem Özalp ve teknik personelin katılımıyla Kızılağaç köyünde eğitim düzenlendi.

Köyün organik tarım yapılmaya uygun olduğunu belirten Özalp, kırsal tarımın güçlenmesi için farkındalık yaratan tarım kollarının seçilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Özalp, eğitimlerin devam ettiğini belirtti.

"Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Rumeli Türküleri" konseri düzenlenecek

Kırklareli Kent Konseyi tarafından, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 89. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, konser düzenlenecek.

Kırklareli Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada, Kırklareli Belediyesinin katkılarıyla, Atatürk'ün kente gelişinin 89. yıl dönümü olan 20 Aralık 2019 Cuma günü Türk halk müziği konseri düzenleneceği bildirildi.

Sanatçı Faruk Yılmaz'ın sahne alacağı konser, Rektörlük Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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