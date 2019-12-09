Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da okullar arası spor müsabakaları devam ediyor.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı okullar arası spor müsabakaları kapsamında Kırklareli'nde düzenlenen Masa Tenisi İl Şampiyonası'nda, Kepirtepe Anadolu Lisesi erkek takımı şampiyon oldu.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Kamil Hayta, 13 okul takımının mücadele ettiği müsabakalarda zafere ulaştıklarını belirterek, "Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Kızlarda da spor lisesini yendikten sonra az farklarla maçları kaybederek il 4. olduk. Takımımız yeni olduğundan ilerleyen senelerde daha büyük başarılar elde edecekler." diye konuştu.

Öte yandan kros müsabakalarında da Kepirtepe Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Karadeniz, 12 dakika 13 saniye derecesiyle birinci olarak kupayı aldı.

Köy tarlasını imece usulü sürdüler

Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyünde köylüler, muhtarlığa ait köy tarlasını ayçiçek ekimi için imece usulü sürdü.

Köy Muhtarlığı'na destek ve katkı amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, Muhtar Rüştü Tunçer ve beraberindeki 10 köylü 100 dönüm tarlayı traktörlerle sürdü.

Birlikten güç doğduğunu ifade eden Tunçer, köylülerin dedelerinden, babalarından gördükleri gibi imece yaparak tarlanın sürümü için traktörleri ile geldiklerini belirtti.

Bu işbirliğini devam ettirme kararı aldıklarını aktaran Tunçer, imeceye katılan köylülere teşekkür etti.