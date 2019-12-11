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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Göçerler ve Müfettiş Savaş Konak'ı makamında kabul etti.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Göçerler ve Müfettiş Savaş Konak'ı makamında kabul etti.

Vali Bilgin, kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, Göçerler ve Konak ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretin sonunda Bilgin, Göçerler ve Konak'a Fatih Dökümhanesi'nin maketlerinden hediye etti.

Sağlık personeli bilgilendirildi

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü tarafından "Yeni Doğan Canlandırma Programı" kapsamında sağlık personeli bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, doğum eylemine müdahale yapan sağlık personelinin yeni doğan canlandırma konusunda eğitildiğini söyledi.

Bu tür eğitimlerin önemli olduğunu vurgulayan Cerit, personeli her alanda bilgilendirmek istediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından personele bilgi verildi.

Ahmet Göçerler, Kırklareli, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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