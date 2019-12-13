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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz Belediyesince şiir dinletisi düzenlendi.

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Lüleburgaz Belediyesince şiir dinletisi düzenlendi.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk'ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı dolayısıyla Aşkiye-Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Budak Çal'ın yönetiminde Mustafa Kemal Atatürk'ün anıları ve sözleri seslendirildi.

Lüleburgaz Kent Konseyi oyuncularının yer aldığı etkinlikte, Belediye Başkanı Murat Gerenli de şiir okudu.

Gerenli, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Beşiktaş Taraftarları Derneği'nden söyleşi ve imza günü

Lüleburgaz ilçesinde Beşiktaş Taraftarları Derneğince söyleşi ve imza günü etkinliği yapıldı.

Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde düzenlenen programa, eski tribün liderlerinden yazar Alen Markaryan ve yorumcu Erdem Ulus katıldı.

Markaryan, Beşiktaş'ın durumu ve transferler hakkında gelen soruları cevaplandırdı.

Söyleşinin ardından Alen Markaryan, Alen-i adlı kitabını imzaladı.

Lüleburgaz, Beşiktaş, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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