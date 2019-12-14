Kırklareli'nde Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat başkanlığında, Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, 2020 yılı yerel hayvan koruma görevlilerinin seçimi yapılarak, hayvanların beslenmesi amacıyla yapılması gereken, alt komisyon tarafından yerleri tespit edilen, beslenme odakları görüşüldü.

Görüşmelerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz tarafından katılımcılara sunum yapıldı.

Yol yapım çalışması

Kofçaz Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ziya Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşillik Mahallesi'ndeki köprü korkulukları ile yolun onarıldığını söyledi.

Yol çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini bildiren Karataş, çalışmalarında kendilerine destek olanlara teşekkür etti.