Kırklareli Üniversitesi'nde "Gıda mühendisliği ve sihirbazlık" gösterisi yapıldı.

Kayalı kampüsünde gerçekleştirilen gösteride, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Şanlıdere Aloğlu yönetiminde bölüm öğrencileri Aytaç Aksu ve Ozan Çavuş sahne aldı.

İllüzyon gösteri sunan öğrenciler, gıda mühendisliğinin iş alanlarını, gıda sektörünü, peynir üretim prosesini ve gıda katkı maddeleri stand up gösterisi eşliğinde anlattı.

Aloğlu, gösteriye katılan öğrencilere teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin konuların daha iyi anlaşılmasını sağladığını ifade eden Aloğlu, daha sonra gıda mühendisliği mezunlarının karşılaşabilecekleri sorunlar ve fırsatlar ile yönelebilecekleri alanlar hakkında bilgiler verdi.

Kodlama saati etkinliği

Kırklareli Üniversitesi'nde kodlama saati etkinliği yapıldı.

Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği'nce gerçekleştirilen etkinlikte 23 ilkokul öğrencisine kodlama hakkında bilgiler verildi.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı'nda öğrencilerin bilişimsel - algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilerek fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla oyun tabanlı uygulama çalışması yapıldı.

Etkinliğin ardından öğrencilere katılım belgeleri verildi.