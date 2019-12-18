Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Gümüşhane'nin Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze'yi makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisinin de geçmiş yıllarda Kürtün Kaymakamlığı görevinde bulunduğunu belirtti.

Kürtün'ün güzel bir ilçe olduğunu ifade eden Bilgin, Kaymakam Göze'ye görevinde başarılar diledi.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hattı çalışmaları nedeniyle Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar, Yukarıkanara, tatlıpınar, Devletliağaç, Beyci, Kocatarla ve Aşağıkanara köyleri ile Demirköy ilçesinin Orhaniye Mahallesi'ne yarın (19 Aralık) bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kofçaz ilçesinin köylerinde 10.00-17.00, Orhaniye Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.