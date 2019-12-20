Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Bahriye Sultan Camisi'ndeki "Değerler Eğitimi Sınıfı"nı ziyaret etti.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Bahriye Sultan Camisi'ndeki "Değerler Eğitimi Sınıfı"nı ziyaret etti.

Vali Bilgin, yetkililerden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.

Değerler eğitiminin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, öğrenci ve velilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Gebe okulu eğitimleri devam ediyor

Pınarhisar Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu eğitimlerine devam ediyor.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okulda anne adaylarına ruhsal, fiziksel, sosyal yönden gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanmasının desteklenmesi amacıyla bilgiler verildiği ifade edildi.

Eğitimlerin ebe Aysun Engin Özcan tarafından verildiği belirtilen açıklamada, eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyonce, derin bacak dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı
Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti

Son Dakika Haberleri
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
16:00 İstanbul'da 'kurt kapanı' denetimleri - Son Dakika
15:55 Döşemealtı Belediyesi'nden örnek geri dönüşüm standı - Son Dakika
15:55 İpekyolu'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika
14:56 Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
14:38 Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:04:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]