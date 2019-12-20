Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Bahriye Sultan Camisi'ndeki "Değerler Eğitimi Sınıfı"nı ziyaret etti.

Vali Bilgin, yetkililerden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.

Değerler eğitiminin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, öğrenci ve velilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Gebe okulu eğitimleri devam ediyor

Pınarhisar Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu eğitimlerine devam ediyor.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okulda anne adaylarına ruhsal, fiziksel, sosyal yönden gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanmasının desteklenmesi amacıyla bilgiler verildiği ifade edildi.

Eğitimlerin ebe Aysun Engin Özcan tarafından verildiği belirtilen açıklamada, eğitimlerin devam edeceği bildirildi.