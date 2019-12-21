Lüleburgaz'da "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamı Mustafa Kaya başkanlığında kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, İlçe Jandarma Komutanı Ömür Gökmen, Sağlık Müdürü Önder Porsuk, Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal katıldı.

Kaya, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, şiddetle mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin her türlüsü ile mücadele ettiklerini belirten Kaya, "Tüm kurumların, bu konuda devletimizin hassasiyetini bilip azami gayretle üzerine düşeni yapma beklentimiz var. Şiddetin önlenmesine dair ne yapılabileceği ile ilgili il ve ilçe eylem planları oluşturulacak." dedi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca da, 2018-2019 yıllarında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Koca, 2018 yılında kadına ve erkeğe şiddete yönelik toplam 288, 2019 yılında 260 olayla ilgili yasal işlem yapıldığını belirtti.



KTSO üyeleri Romanya'da

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyeleri "KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Destek Programı" kapsamında Romanya'da iş adamları ile görüşmelerde bulundu.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Trakya Kalkınma Ajanı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Romanya-Türk Yatırımcılar Derneği Başkanı Nazmi Doğan, Türkiye Bükreş Büyük Elçisi Füsun Aramaz'ı makamında ziyaret etti.

Ilık, ziyarette yaptığı konuşmasında tüm yatırımcıları Kırklareli'ne yatırım yapmaya beklediklerini söyledi.

Oda olarak Kırklareli'nin kalkınmasında öncü olmak hedefiyle hareket ettiklerini ifade eden Ilık, "Bu bağlamda hem ekonomik büyüme hem de insani gelişim için pek çok projeyi hayata geçiriyoruz.

Sanayisinin yanı sıra Kırklareli, eğitimli insan kaynağı, verimli toprakların getirdiği kaliteli tarım ve hayvancılık ürünleri, turizm imkanları ile Türkiye'de ekonomik gelişimini sürekli arttıran iller arasında yer alıyor. Coğrafi konumu ve güçlü enerji altyapısı ilimizi yatırım için ön plana çıkarırken gelişmiş ulaşım altyapısı bizi dünyaya daha da yaklaştırıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aramaz'a hediyeler takdim edildi.