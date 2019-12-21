Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) "Sağlık Yönetimi ve Geleceği" konferansı düzenlendi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) "Sağlık Yönetimi ve Geleceği" konferansı düzenlendi.

Kayalı Kampüsü'nde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ayçin Uğur, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü Dr. Önder Porsuk, Kırklareli Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Haldun Ulu katıldı.

Uğur, konuşmasında 1. Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Sağlık Yöneticilerinin evrensel değerlere bağlı, bilimselliğe önem veren, ekip ruhuna sahip ve kişisel gelişime açık bireyler olması gerektiğinin belirten Uğur, gelişen ve yenilenen dünya ile birlikte yeni tedavi yöntemlerinin ortaya çıktığını söyledi.

Lise öğrencileri KLÜ'yü gezdi

Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kırklareli Üniversitesi'ni (KLÜ) ziyaret ederek derslikleri gezdi.

40 kişilik öğrenci gurubu okul öğretmenleri Sayim Aygün ve Ayşin Arıöz nezaretinde derslikleri gezerek, üniversite öğrencileri ile sohbet edip bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Lüleburgaz, Kırklareli, Kayalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga
Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı

Son Dakika Haberleri
19:26 "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi" sempozyumu sona erdi - Son Dakika
19:25 Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
19:25 Karabük emekli polis, direksiyon deri kaplama işi yapıyor - Son Dakika
19:25 Çanakkale rus savaş gemisi admiral essen, çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
19:25 Siirt aksiyon sporcuları, siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:27:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]