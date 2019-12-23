Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig Basketbol Turnuvasında ikinci oldu.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen turnuvada üniversitelerinin basketbol takımının dereceye girdiğini belirtti.

Takım oyuncularını tebrik eden Şengörür, üniversite olarak her alanda olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Karagöz Hacivat gölge oyunu sahnelendi

Kırklareli Kent Konseyi tarafından hazırlanan Karagöz Hacivat gölge oyunu sahnelendi.

Fatih Umutlu tarafından hazırlanan oyun TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu öğrencileri ile buluştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren oyunu öğrenciler ilgiyle izledi.