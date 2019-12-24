Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İnece Belediye Başkanı Şehabettin Vardar ile bir süt çiftliğini ziyaret etti.

Vali Bilgin, ilk olarak Vardar'ı makamında ziyaret ederek beldedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnece'nin çok güzel bir belde olduğunu belirten Bilgin, başarılı çalışmalarından dolayı Vardar'ı tebrik etti.

Bilgin, daha sonra bir süt çiftliğini ziyaret ederek üretim çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Balıkçılar bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce balıkçılar bilgilendirildi.

İğneada beldesinde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda "7191 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında balıkçılar bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su ürünlerinde sürdürülebilirliğin korunması amacıyla farklı disiplinleri bir araya getiren toplantılar düzenlenmeye devam edileceği belirtildi.