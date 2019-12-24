Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay'ı Kırklareli Şubesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Şube Başkanı Volkan Göç, ziyarette, Türk Kızılay'ı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kızılay'ın her alanda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Göç, Türk Kızılay'ının en büyük yardım kuruluşu olduğunu anımsattı.

Bilgin de Kızılay'ın çalışmalarına her zaman destek vermeye çalıştıklarını belirterek, Şube Başkanı Göç ve şube yöneticilerine görevinde başarılar diledi.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 30 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hattı bakım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesinin Kuzuçardağı, Hazinedar, Oruçlu, Yeniköy, Karacaoğlan, Sofuhalil, Karamesutlu, Nacak, Taşağıl, Erikleryurdu, Osmaniye, Karabayır, Müsellim, Çavuşköy, Terzili, Kumrular, Mutlu, Kadıköy, Nadırlı, Çiğdemli ve Katranca köyleri ile Hacıhasan mahallesine, Pehlivanköy ilçesinin Yeşilova, Kumköy, İmam Pazarı, Hıdırca, Yeşilpınar, Kuştepe, Akarca ve Doğanca köyleri ile Kurtuluş, Kazımdirik ve Ergene mahallelerine, kent merkezinin ise Değirmencik köyüne yarın (25 Aralık) bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Nadırlı, Çiğdemli, Katranca, Yeşilova, Kumköy, İmam Pazarı, Hıdırca, Yeşilpınar, Kuştepe, Akarca ve Doğanca köylerinde 09.00-12.00, diğer köylerde ise 14.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, söz konusu kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

"Hoşgeldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesi'nce yürütülen "Hoşgeldin Bebek Projesi" sürüyor.

İlçede ekim ve kasım aylarında doğan bebeklerin aileleri proje kapsamında ziyaret edilerek, hediyeler verildi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Hoşgeldin Bebek Projesi'ne önem verdiklerini belirtti.

Personelin yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaretlerde istek ve sıkıntıların dinlediğini ifade eden Özalp, vatandaşların her zaman yanında olmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Özalp, projenin periyodik olarak devam edeceğini söyledi.