Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TÜİK Edirne Bölge Müdürü Şenol Deniz ile Tapu Kadastro Edirne Bölge Müdür Vekili Orhan Erdoğan'ı ziyaret etti.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TÜİK Edirne Bölge Müdürü Şenol Deniz ile Tapu Kadastro Edirne Bölge Müdür Vekili Orhan Erdoğan'ı ziyaret etti.


Vali Bilgin, ilk olarak TÜİK Edirne Bölge Müdürü Şenol Deniz'i ziyaret ederek Kırklareli hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Erdoğan'ı ziyaret eden Bilgin, bilgi aldıktan sonra bir süre sohbet etti.

Elektrik kesintisi


Babaeski ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.


TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hattı yenileme çalışmaları kapsamında Gazi Kemal Mahallesinde 27 Aralık Cuma günü bir süre elektrik enerjisi verilmeyeceği bildirildi.

Söz konusu kesinti 09.00-11.00 saatleri arasında uygulanacak.


Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Orhan Erdoğan, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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