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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz Belediyesince "Kadın Sağlığı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

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Lüleburgaz Belediyesince "Kadın Sağlığı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Özel bir tıp merkezi işbirliğinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde (LYKA) gerçekleştirilen toplantıda, "kadınlar neden depresyona girer" ve "kadınlar ne bekler" konuları hakkında bilgiler verildi.

Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi doktorlarından Psikiyatri Uzmanı Dr. Berrin Kaya, kadınların güçsüz düştükleri durumda depresyona çok yatkın olduğunu söyledi.

Kişilik özelliklerine göre depresyona yatkınlığın değiştiğini, psikolojinin de depresyon üzerinde çok etkili olduğunu anlatan Kaya, kadınların en çok doğum öncesi ve doğum sonrası psikolojik değişim yaşadığını aktardı.

Psikiyatri Uzmanı Cahide Uçar da anne-bebek ilişkisinden kadınların hayata dair beklentilerinin neler olduğu ve bu beklentilerin nasıl meydana geldiği, kadınlarda menopoz dönemi ve menopozla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Lüleburgazspor'da istifa

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Lüleburgazspor'un Teknik Direktörü Seyfullah Konyalı ve teknik heyet görevinden istifa etti.

Konyalı, yazılı açıklamasında, severek ve büyük heyecanla başladığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

Göreve yaklaşık 5 hafta önce başladığını bildiren Konyalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yola çıkarken var olan heyecanımız, şehrin bize verdiği özgüven ve yapacaklarımıza olan inancımızın bu anlayış şekli ile gerçekleşmeyeceğini, yürüdüğümüz bu yolda birlikte kenetlendiğimiz tüm oyuncularım ve büyük Lüleburgazspor taraftarı adına yolun sonunda gönül hedefine ulaşamayacağımızı görmemiz üzere, çok severek ve büyük bir heyecanla başladığımız Lüleburgazspor teknik direktörlüğü görevinden istifa ediyorum. Şahsım ve ekibimin görev yaptığımız kısa süreye ilişkin herhangi bir talebi yoktur. Asıl olan camiadır, Lüleburgazspor'dur."

Konyalı ile kaleci antrenörü Hüseyin Deniz ve Berkan Ergene de istifa etti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:28 Kaynak: AA
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