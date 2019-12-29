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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

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Lüleburgaz ilçesinde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce Prof. Dr. Necdet Tekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa, tarihçi-yazar Koray Şerbetçi konuşmacı olarak katıldı.

Şerbetçi, Mehmet Akif Ersoy'un çok büyük bir şair olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı ile Türk milletinin azim ve kararlığını tüm dünyaya duyuran şair Ersoy'un şiirleriyle gelecek nesillere ışık tuttuğunu belirten Şerbetçi, "Ben de bir yazar olarak genç kitlenin günümüz koşullarında anlatılanlara ilgi gösterdiğini gördüm. Kendi değerlerimizi genç nesillere hatırlatmak önemli." diye konuştu.

Şerbetçi, konferansta Mehmet Akif Ersoy'un şair yönü ve kişiliğini anlattı.

Berber ve kuaförlere belge uyarısı

Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yüksel Akın, oda üyelerini geçerliliği olmayan 'Eğitmenlik Belgesi' konusunda uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmayan hiçbir belgenin yasal olmadığını belirten Akın, oda üyelerinin 'Eğitmenlik Belgesi' adı altında verilen belgelere itibar etmemelerini istedi.

Akın, açıklamasında şunları kaydetti: "Sektörümüz adına ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmayan hiç bir kurum, kuruluş, firma, dernek, gayri resmi akademiler, şahıs veya şahıslar ve benzerleri, uluslararası belge adı altında ve Türkiye genelinde iş yapabilirlik belgelerini verme yetkisine sahip değildirler. Özellikle kuaförlük mesleğinin alt branşlarını kapsayan eğitmenlik belgesi adı altında geçerliliği olan bir belge olmadığını hatırlatır, bu gibi vaatlere itibar etmemenizi önemle duyururuz."

Mehmet Akif Ersoy, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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