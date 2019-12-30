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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Fen Edebiyat Fakültesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Fen Edebiyat Fakültesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şengörür, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Ayar'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şengörür, ardından fakülteyi gezerek incelemelerde bulundu. Öğrenciler ve akademik personel ile sohbet eden Şengörür, istek ve sıkıntıları dinledi.

Pınarhisar Belediyesi araç parkını güçlendiriyor

Pınarhisar Belediyesi 6 aracı araç parkına kazandırdı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, yürütmüş oldukları tasarruf politikalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını belirtti.

Nitelikli ve dinamik hizmet için araç filolarını genişletmeye çalıştıklarını ifade eden Talay, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Vatandaşımızın talebine en hızlı şekilde cevap verebilme kapasitemizi arttırıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri, belediyemizi kurumsallaştırma yolunda büyük adımlar attık. Bu adımlardan biri de araç parkımızı güçlendirerek hizmet standartlarımızı Pınarhisar için yükseltmek olacaktır."

Bülent Şengörür, Pınarhisar, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:36 Kaynak: AA
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