Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'na Devrim Gündüz seçildi.

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CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'na Devrim Gündüz seçildi.

Esnaf Kefalet Kooperatifi düğün salonunda gerçekleştirilen ilçe kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Plan ve bütçe ile faaliyet raporlarının okunmasıyla devam eden kongrede, ilçe başkanlığına aday olan Raşit Şişman ve Devrim Gündüz listelerini divan başkanlığına sundu.

Yapılan seçimde 400 delegeden 227'sinin oyunu alan Gündüz ilçe başkanlığına seçilirken, diğer aday Şişman ise 173 oy aldı.

Kongreye, CHP Kırklareli Milletvekilleri Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Murat Gerenli, CHP Kırklareli İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık ile partililer katıldı.

-"Yedi Kocalı Hürmüz" sahnelendi

Lüleburgaz'da "Yedi Kocalı Hürmüz" sahnelendi.

Lüleburgaz Belediyesi Kent Oyuncuları tarafından Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde sahnelenen oyunu Budak Çal yönetti.


İki bölüm ve 16 perdede sahnelenen oyun izleyicilerin beğenisini topladı.

Genç Katılım Spor Kulübü Derneği (GENKAD) halk oyunları ekibi de danslarıyla oyuna destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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