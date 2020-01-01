Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz'da sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz'da sürü yönetimi elemanı kursu sona erdi.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce Hamitabat köyünde açılan kursta, 38 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını teslim etti.

Sağdıç, konuşmasında, başarılı olan kursiyerleri tebrik ederek, besicilere yönelik kursların devam edeceğini aktardı.

-Fidan dağıtıldı

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce fidan dağıtımı yapıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde, fıstık çamı ve badem türündeki 2 bin 20 vatandaşlara hediye edildi.

Orman İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Karakaya, orman varlığının artması amacıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldığını söyledi.

Vatandaşların kaçak ağaç kesimini ve ormanlık alanlara verilebilecek zararı önlemek amacıyla her yıl çeşitli sebeplerle fidan dağıttıklarını ifade eden Karakaya, ağaç kesmek yerine, herkesin fidan dikmesini istedi.

- Yaban avı denetimi yapıldı

Kırklareli'de, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetimler devam ediyor.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde yaklaşık 50 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, usulsüz avcılığa rastlanmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın devamı için kontrol çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu
Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu

Son Dakika Haberleri
15:51 Millî Savunma Bakanı Akar ve Komuta Kademesi Yeni Yıla Birlikleri Ziyaret Ederek Girdi-1 - Son Dakika
15:51 SURİYELİ ESKİ SAVAŞ PİLOTU VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞ - Son Dakika
15:50 Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
15:47 Bismil Belediyesi'nden esnafa yeni yıl hediyesi - Son Dakika
15:46 Diyarbakır'dan Kanal İstanbul Projesine destek - Son Dakika
15:00 Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Son Dakika
14:36 Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 15:56:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]