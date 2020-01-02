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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz'da şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

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Lüleburgaz'da şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Turgay Çekirdekçi, yazılı açıklamasında, şehir içi ulaşım ücretlerine 50 kuruş zam yapıldığını bildirdi.

Lüleburgaz Belediye Meclisince kabul edilen ulaşımdaki zamlı tarifenin 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladığını aktaran Çekirdekçi, yeni tarifeye göre öğrencilerin 2 lira 50 kuruş, sivil vatandaşların ise 3 liraya taşınacağını belirtti.

Çekirdekçi, açıklamasında, maliyetlerin artması sonucu ulaşım ücretlerine zam yapıldığını kaydetti.

-Toplu nikah töreni yapılacak

Lüleburgaz Belediyesince toplu nikah töreni yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında toplu nikah töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

Ekonomik nedenlerle nikah kıyamayan vatandaşlar için toplu nikah töreninin fırsat olduğu aktarılan açıklamada, yasal olarak nikah akitleri gerçekleşmemiş ailelerin toplu nikahtan faydalanması isteniyor.

Açıklamada, 4'er fotoğraf, kimlik asılları, fotokopileri ve mahalle muhtarlıklarından alınacak 'Fakir İlmuhaberi Belgesi' ile son başvuruların 31 Ocak 2020 tarihine kadar Tek Masa Hizmet Birimi'nde alınacağı kaydedildi.

Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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