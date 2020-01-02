Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyelerine Etiketleme Yönetmeliği hakkında bilgi verildi.

KTSO Başkanı Soner Ilık, oda binasında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, bu tür bilgilendirmelerin önemli olduğunu söyledi.

Her fırsatta üyelere yönelik bilgilendirme programları düzenlediklerini ifade eden Ilık, programlara katılan üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yetkililer tarafından, üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yeni bildirim zorunlulukları getiren yönetmelik gereği, hazır paketli ürünlerde enerji bildirimi ile toplu tüketim yerlerinde gıdanın adı ve allerjen maddelerin bildirimi gibi zorunlu hale gelen konular hakkında bilgi verildi.

Kırklareli spor Başkanı Can'dan ziyaret

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un başkanı Volkan Can, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Babuşçu'yu ziyaret etti.

Babuşçu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırklarelispor'un başarısı ile gurur duyduklarını belirten Babuşçu, kentin adının spor ile duyulmasından büyük keyif aldıklarını aktardı.

Can da Babuşçu'ya teşekkür etti.