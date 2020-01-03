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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Üniversitesine (KLÜ), 16 akademik personel alınacak.

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Kırklareli Üniversitesine (KLÜ), 16 akademik personel alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamada, çeşitli fakülte ve yüksek okullarda görevlendirilmek üzere, 3 doktor öğretim üyesi ile 13 araştırma görevlisi alınacağı belirtildi.

Adayların 16 Ocak Perşembe gününe kadar üniversiteye müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.

Katı atık protokolü imzalandı

Lüleburgaz Belediyesi ile Büyükkarıştıran Belediyesi arasında katı atık protokolü imzalandı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ile Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca tarafından imzalanan protokol gereği, evsel atıklar transfer merkezinde toplanacak.

Gerenli, konuşmasında, Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Encümeni'nce alınan karar gereği protokolün imzalandığını belirtti.

Protokol kapsamında belediyelerin kendi aralarında anlaşma sağlayarak evsel atıkları transfer merkezlerine daha sonra KIR-KAB Düzenli katı Atık Depolama Alanı'na nakledileceğini ifade eden Gerenli, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gerenli, protokolün 2 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olduğunu aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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