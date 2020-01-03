Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce besicilere gebe düve desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce besicilere gebe düve desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

Vize Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda Tarım ve Orman Müdür Vekili Meltem Özalp ile veteriner hekimler tarafından bilgilendirme yapıldı.

Özalp, Bakanlığın yüzde 40 hibeli gebe düve desteği verdiğini söyledi.

Besicilerin desteklemelerden yararlanabileceğini anlatan Özalp, besicileri her konuda bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Talay'dan ziyaret

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ziyaretlerde bulundu.

Talay, ilk olarak Pınarhisar Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Talay, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Talay, ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle selamlaştı.

Özalp, Vize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun

Son Dakika Haberleri
19:20 İran: Süleymani'nin intikamı uygun bir zaman ve mekanda alınacak - Son Dakika
19:20 Karabük'te minik eller sokak kedileri için çalıştı - Son Dakika
19:17 Kızını taciz edeni öldüren babaya 12 yıl hapis - Son Dakika
19:16 FETÖ soruşturması kapsamında aranırken MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye... - Son Dakika
19:13 Çaldıkları malzemeleri çekçekle taşıttılar - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
18:26 Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:26:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]