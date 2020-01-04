Pınarhisar ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.



TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, enerji nakil hattındaki bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Osmancık köyüne 6 Ocak Pazartesi günü bir süre elektrik enerjisi verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 10.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak.



Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.



Avcılara yönelik denetimler

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

DKMP Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde kurallara uymayan avcılara yasal işlem yapıldığını ifade eden Deniz, kaçak avcılarla mücadelelerinin süreceğini aktardı.

Deniz, vatandaşların da gördüğü olumsuzlukları kurum yetkililerine bildirmelerini istedi.