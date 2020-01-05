Üsküp beldesinde yeşil alan düzenleme çalışması tamamlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gündoğdu Mahallesi'nde 900 metrekarelik boş arazinin yeşil alana dönüştürüldüğünü söyledi.

Peyzaj çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kasap, alan içerisine yürüyüş yolu yapılarak oturma grupları konulduğunu belirtti.

Belde halkına güzel yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğini dile getiren Kasap, "Beldemize böyle bir alan kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah bu çalışmalarımıza Kemalpaşa ve Mehmetçavuş mahallelerimizde devam etmeyi planlıyoruz. Her geçen gün Üsküp'ü daha da güzelleştirme düşüncesi ve gayretiyle durmadan çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Yaptığımız tüm çalışmalar beldemiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

CHP'de görev dağılımı yapıldı

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'na görev dağılımı yapıldı.

İlçe Başkanı Devrim Gündüz, yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldığını söyledi.

İlk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Gündüz, her bir yönetim kurulu üyesinin çeşitli birimlerde görevlendirildiğini ifade etti.

Yönetim olarak uyum içerisinde partiyi ilçede daha da üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini dile getiren Gündüz, Lüleburgaz'ın yeni yol haritasını da belirlediklerini kaydetti.