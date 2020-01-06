Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

7 saat önce

Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, sokak hayvanları için her vatandaşın evlerinin önüne yiyecek bırakması çağrısında bulundu.

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Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seyhan Esen, sokak hayvanları için her vatandaşın evlerinin önüne yiyecek bırakması çağrısında bulundu.


Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çetin geçen kış şartlarının sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini ifade etti.


Sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandıklarını belirten Esen, "Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkili olaması ile sokak hayvanları olumsuz yönde etkilenmekte. Hayvanlar açlık nedeniyle bitkin düşebilirler. Bu nedenle herkesin evlerinin önüne bir kap içerisine mama koyabilir." şeklinde konuştu.

Longozlara kuş gözlem kulesi


Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarına kuş gözlem kulesi inşa edildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki longoz ormanlarında kuş gözlem kulesi inşaat çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Yaklaşık 2 bin 500 dönümlük, içerisinde 4 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanların daha fazla yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bilgin, kuş gözlem kulesinin ilk baharda açılacağını ifade etti.

Bilgin, longozları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ormanlardaki kuşları keyifle izleyebileceklerini sözlerine ekledi.

Kırklareli, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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