Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, emekli Korgeneral Abdullah Cahit Sarsılmaz'ı makamında kabul etti.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, emekli Korgeneral Abdullah Cahit Sarsılmaz'ı makamında kabul etti.

Sarsılmaz ve beraberindeki iş adamı Macit Barik, Vali Bilgin'i ziyaret etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 mahalle ve 18 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Değirmencik köyü ile Babaeski ilçesinin Kuçuçardağı, Hazinedar, Oruçlu, Yeniköy, Karacaoğlan, Sofuhalil, Karamesutlu, Nacak, Taşağıl, Erikleryurdu, Osmaniye, Karabayır, Müsellim, Çavuşköy, Terzili, Kumrular, Mutlu ve Kadıköy köyleri ile Hacı Hasan Mahallesi'ne 9 Ocak Perşembe günü elektrik enerjisi verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 11.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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