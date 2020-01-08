Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) tarafından "ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi temel ve iç tetkikçi eğitimi" düzenlenecek.

LTSO'dan yapılan açıklamada, eğitimlerin Trakya Kalite ve Yönetim Sistemi Danışmanlığı (TRAKADA) işbirliği ile ücretsiz düzenleneceği belirtildi.

Eğitimlerin yarın başlayarak 10 Ocak Cuma günü sona ereceği aktarılan açıklamada, başvuruların dijital ortamda LTSO resmi internet adresinden alındığı kaydedildi.

Açıklamada, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verileceği bildirildi.

- "81 İlin Gözünden Sarıkamış"

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin yaptığı resimler "81 İlin Gözünden Sarıkamış" projesi kapsamında sergilendi.

Danışman öğretmen İnci Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında 16 öğrencinin katılımıyla Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde yapılan resimlerin Kars'a gönderildiğini bildirdi.

Resimlerin Kars'taki Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde açılan ortak sergide sergilendiğini ifade eden Şimşek, projeye Lüleburgaz'dan katkı sağladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Şimşek, projeye destek veren öğrencilere teşekkür etti.