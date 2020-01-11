Kırklareli Valisi Osman Bilgin, mülki idare amirleriyle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programa, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, mülki idare amirlerinin, devleti ve Cumhurbaşkanını temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil ettiğini söyledi.

Mülki idare amirlerinin "halka hizmet hakka hizmet" düsturu ile ülkesine ve insanlarına hizmet etme bilinciyle çalışan devletin önemli yapı taşları olduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Ülkemizi geleceğe taşıyan projelerin başarıya ulaşmasında etkin rol oynayan, sadece yöneten değil, aynı zamanda halka hizmet etme idealini de özümseyen idarecilerimiz, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla vazifelerini ifa edeceklerdir."

KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) University4Society Ekibi Üniversite Temsilcisi Büşra Ünlü'yü makamında kabul etti.

Ziyarette Ünlü, düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgiler verdi.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda olarak üzerilerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Genç girişimcileri önemsediklerini anlatan Ilık, şöyle konuştu:

"Kırklareli'nin hem sanayisinin gelişmesine hem de istihdamının artmasına yönelik yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz. Değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, işsizliğin azaltılması ile yeni iş alanlarının oluşmasına olanak sağlamaları ve ekonomiye dinamizm katmaları sebebiyle genç girişimcilerimiz, ilimiz ve ülkemiz ekonomisi için çok değerli buluyorum ve tüm imkanlarımızla onların yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum."