Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında ziyaret etti.

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AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Minsolmaz da KLÜ'nün büyüyerek geliştiğini, kentin artık eğitim ile tanınacağını dile getirdi.

Süt sığırcılığı kursu

Lüleburgaz'da süt sığırcılığı kursu açıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Tatarköy'de açılan kursa 95 kişi katıldı.

Kursta katılımcılara sığır bakımı, süt üretimi ve hijyen gibi konularda bilgi verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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