AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında ziyaret etti.
Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Minsolmaz da KLÜ'nün büyüyerek geliştiğini, kentin artık eğitim ile tanınacağını dile getirdi.
Süt sığırcılığı kursu
Lüleburgaz'da süt sığırcılığı kursu açıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Tatarköy'de açılan kursa 95 kişi katıldı.
Kursta katılımcılara sığır bakımı, süt üretimi ve hijyen gibi konularda bilgi verildi.