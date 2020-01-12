Lüleburgaz'da TEMA Vakfı'nca lise öğrencilerine yeşil yaprak dağıtıldı.

TEMA Temsilcisi Vicdan Aladağ ile yönetim kurulu üyeleri Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere doğa ve çevrenin korunması konularında bilgi veren Aladağ, öğrencilere yeşil yaprak dağıttı.

Aladağ, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha fazla doğa ve çevre bilincini kavramaları gerektiğini söyledi.

Temiz bir doğa ve çevrenin insan hayatı için büyük önem taşıdığını belirten Aladağ, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.

Aladağ, öğrencilere doğayı koruma etkinliklerine destek verdikleri için yeşil yaprak dağıttıklarını kaydetti.

Barınaktaki hayvanlara mama yardımı

Lüleburgaz'da "Sevgi Hareketi" kampanyası ile barınaktaki sokak hayvanlarına mama yardımı yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi ile bir alışveriş merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında, 1 ton 700 kilo mama toplandı.

Toplanan mamalar Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'ndaki sokak hayvanlarına verildi.

Etkinliğe Kaymakam Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve öğrenciler katıldı.

Mezun olduğu okulun sınıfını donattı

Lüleburgaz ilçesinde emekli öğretmen 64 yıl önce mezun olduğu okulun bir sınıfını tadilat yaptırarak, araç ve gereçlerle donattı.

74 yaşındaki emekli öğretmen Ferhan Çelikel, mezun olduğu Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette okula yardımda bulunmak isteyen Çelikel, coğrafya sınıfını yenileterek gerekli ekipmanlar alarak okula bağışladı. Çelikel'in ablası Hacer Çelik'in adı verildiği sınıf, düzenlenen törenle eğitim öğretime açıldı.

Okul Müdürü Halil İbrahim Toklu, konuşmasında, Çelikel'e gösterdiği örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.

Kepirtepe 1938'de kurulan köklü gelenekleri olan bir okul olduğunu ifade eden Toklu, bölgenin en kurumsallaşmış eğitim kurumlarının başında geldiğini belirtti.

Çelikel de, mezun olduğu okulda böyle bir eser bırakmaktan dolayı mutlu olduğunu bildirdi.

Törende, Çelikel'e plaket takdim edildi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı tanıtım gecesi düzenlenecek

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı tanıtım gecesi düzenlenecek.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yazılı açıklamasında, tanıtım gecesinin Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA) Spor Salonu'nda düzenleneceğini belirtti.

Çocuklara misyonlarını hatırlatmak, bugünün çocukları yarının büyüklerine, çağdaş değerler ile üzerine düşenin en iyisini yapma, gayret ve azmin farkındalığını oluşturmak istediklerini aktaran Gerenli, bu kapsamda 2020 yılını 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' ilan ettiklerini anımsattı.

Etkinliğin, 14 Ocak tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaymakam Kaya'dan ev ziyareti

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ev ziyaretlerinde bulundu.

Kaya, beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alparslan Akçakavak ile ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Kaya, yapılan yardımlar hakkında da Akçakavak'tan bilgiler aldı.

Kaya, sorunlarının çözümü konusunda herzaman ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.