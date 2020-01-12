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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel'i makamında kabul etti.

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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel'i makamında kabul etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kırklareli Üniversitesi'nin her geçen yıl daha da büyüyerek geliştiğini ifade eden Şengörür, her yılda öğrenci kapasitesinde büyük artışlar olduğunu belirtti.

2007 yılında kurulmasına rağmen büyük bir ilerle kat ettiklerini dile getiren Şengörür, akademik kadrosuyla öğrencilere nitelikli bir eğitim verildiğini kaydetti.

Minsolmaz da ziyaretten Şengörür'e görevinde başarılar diledi.

2020 yılı proje toplantısı yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 yılı proje toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel başkanlığında müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda hayata geçirilecek projeler değerlendirildi.

Özel, toplantıda, çiftçilere ve besicilere yönelik bir çok projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Köyden kentler göçün önlenmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çok çalıştıklarını belirten Özel, bu yönde çok sayıda yeni proje hazırlandığını kaydetti.

Projelerin zamanla uygulanaya başlayacağını aktaran Özel, çiftçilerin ve besicilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Bülent Şengörür, Hüseyin Açıkel, Kırklareli, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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