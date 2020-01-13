Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Almanya'yı mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Almanya'yı mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye olarak 'Filenin Sultanları' ile gururlandıklarını ifade etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın önemine değinen Bilgin, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Bu gururu bizlere yaşatan sporcularımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Geleneksel Kış Konseri" düzenlendi

Kırklareli'nde "Geleneksel Kış Konseri" gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediye Başkanlığı ile Kırklareli Kent Konseyi tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte koro tarafından şarkılar seslendirildi.

Konser sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır'a çiçek takdim etti.

Kırklareli, Almanya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi
İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran açıklaması: Daha fazla şiddet istemiyoruz Filenin Sultanlarına havalimanında coşkulu karşılama Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var

Son Dakika Haberleri
22:18 Paris Savcılığı polis şiddetine ilişkin iki yeni soruşturma açtı - Son Dakika
22:17 Kiracı ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika
22:16 Eskişehir 19 yaşındaki lösemi hastası buğra için donör aranıyor - Son Dakika
22:16 Antalya merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika
22:03 Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Son Dakika
20:38 Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 22:19:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]