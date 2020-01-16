Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, "anne sütü ve emzirme danışmanlığı ile bebek çocuk izlem eğitimi" düzenledi.

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Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, "anne sütü ve emzirme danışmanlığı ile bebek çocuk izlem eğitimi" düzenledi.

Lüleburgaz Sağlıklı Hayat Merkezi salonunda gerçekleştirilen eğitimde, ebe Çiğdem Hadi ve hemşire Semra Muhacir anne ve bebek sağlığı hakkında bilgiler verdi.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Kariyer Şenliği

Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi "Kariyer Şenliği" düzenledi.

Okulun konferans salonunda yapılan etkinliğe katılan Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini anlattı.

Talay, konuşmasında, herkesin gençler ile tecrübelerini paylaşması ve yol gösterici olması gerektiğini belirtti.

Ülkenin aydınlık geleceklere ihtiyacı olduğunu ifade eden Talay, gelecek nesillerin ülke üretiminde, ekonomisinde, yönetiminde söz sahibi olacağını bildirdi.

Talay, herkesin kariyer hedefleri kadar hayal dünyasının da geniş olması gerektiğini kaydetti.

Seyyar pazarcılar bir alanda satış yapacak

Kırklareli Belediyesi, seyyar pazarcılar için satış noktası oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin çeşitli yerlerinde tezgah açan seyyar pazarcılar için Karakaş Mahallesi'nde çadır kuruldu.

Seyyar esnaf ve üreticilik yapan vatandaşların bu alan dışında tezgah açmasına müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada, satış alanının her gün açık olacağı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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