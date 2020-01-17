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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Turistik Eşya Yapımı Kursu" sona erdi.

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Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Turistik Eşya Yapımı Kursu" sona erdi.

Kadın Meclisi Başkanı Belgin Göç, yaptığı yazılı açıklamada, talep olması halinde kursun sömestr tatili sonrası yeniden açılabileceğini belirtti.

Kursta 12 kursiyere eğitmen Aylin Küçükgedik tarafından turistik eşya yapımının öğretildiğini ifade eden Göç, el işi kurslarına gelerek hem boş vakitlerini değerlendiren hem de el işi öğrenen kadınların kursu başarıyla tamamladığını bildirdi.

- KTSO Başkanı Ilık'tan yarıyıl mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, huzurlu ve başarılı bir dönemin geride kaldığını belirterek, karne heyecanı yaşayan öğrencileri gösterdikleri gayretten dolayı kutladı.

Öğrencilerin yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Başarıya ulaşmada en önemli aşama kendine güvendir. Kendine güvenen, planlı ve programlı bir şekilde çalışma prensibine sahip, sorumluluk duyan çocuklarımız, gençlerimiz için başarı mutlak bir sondur. Onların bu özgüveni kazanabilmelerinde etkin rol oynayarak geleceğe hazırlanmalarında velilerimize ve öğretmenlerimizin de katkıları çok önemlidir.

Yarıyıl tatili hem dinlenme, eğlenme zamanı hem de derslerimizdeki eksikliklerimizi tamamlamak için iyi de bir fırsattır."

Kent Konseyi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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