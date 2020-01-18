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Kırklareli'nden kısa kısa

7 saat önce

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Altıntel, bir restoranda düzenlediği toplantıda, kentin tanıtımına büyük katkı sunan gazetecilere teşekkür etti.

Her fırsatta basın mensupları ile bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Altıntel, borsa olarak son 5 yılda başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Uçar tarafından Altıntel'e plaket takdim edildi.

Şehit ailesine ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, şehit Erol Güney'in Babaeski ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Bilgin, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Şehitlerin unutulmayacağını ifade eden Bilgin, bu ülke topraklarının şehitlerin kanları ile kazanıldığını vurguladı.

Daha sonra Bilgin, şehit ailesi ile sohbet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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