Kırklareli Valisi Osman Bilgin, fabrika ziyaretlerinde bulundu.

Kavaklı beldesinde tekstil ve tel fabrikalarını ziyaret eden Bilgin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika sahibi İhsan İlhan Esmert ile tel üretimini inceleyen Bilgin, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Fabrikaların bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkılarının bulunduğunu ifade eden Bilgin, bölgede istihdam da oluşturduğunu belirtti.

Vali Bilgin daha sonra tekstil fabrikasında üretim alanlarını gezdi.

Kültür ve sanat etkinlikleri

Kırklareli'nde "Seninle Evlenir Miyim?" tiyatro oyunu sahnelendi.

Kırklareli Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında kültür merkezinde sahnelenen oyun, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Barbaros Uzunöner ve Sevil Uyar'ın sahne aldığı iki perdelik oyun, tiyatroseverleri kahkahaya boğdu.

Oyunun ardından Belediye Başkan yardımcıları Burcu Özel ile Arda Kolcular, oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.

Özel, konuşmasında, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini söyledi.

Her ay farklı bir tiyatro oyununun tiyatroseverler ile buluşturulduğunu belirten Özel, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Farkındalık Okulu Projesi"

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce "Farkındalık Okulu Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin, Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, çeşitli oyunlar ile öğrencilerin duygu, düşünce ve beden farkındalıklarının artırılması amacıyla grup çalışmaları yapıldı.

Öğrencilerin mevcut ruh sağlığı hastalıklarının ve aile içi çatışmalar konusundaki riskleri en aza indirilmesinin hedeflendiği etkinliğe Vali Bilgin de katılarak destek verdi.

Bilgin, daha sonra merkezdeki diğer çalışmaları inceledi.