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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde "karate kuşak terfi sınavı" yapıldı.

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Lüleburgaz ilçesinde "karate kuşak terfi sınavı" yapıldı.

Şamiloglu Spor Kulübü Merkezi'nde gerçekleştirilen sınavda, 105 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

Antrenör Şemsi Şamiloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınava 105 sporcunun katıldığını söyledi.

Sporculardan 23'ünün sarı, 30'nun turuncu, 7'sinin yeşil, 11'nin mavi, 30'unun kahverengi, 4'ünün ise siyah kuşağa terfi ettiğini belirten Şamiloğlu, sporcuları tebrik etti.

Şamiloğlu, belirli dönemlerde kuşak terfi sınavlarının yapılacağını kaydetti.

Bilek güreşi seçmeleri yapıldı

Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesinde bilek güreşi seçmeleri müsabakaları yapıldı.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen seçmelerde, A Grubu'nda Ezgi Ceyda Güzey 60 kiloda sağ ve sol kolda birinci, Sıla Asya Tezcan 65 kiloda sağ ve sol kolda birinci, Eren Özturan 55 kiloda sağ ve sol kolda birinci, Serdar Doğan 70 kiloda sağ ve sol kolda üçüncü, B Grubu'nda ise Vuslat Erkorkmaz 60 kiloda sağ ve sol kolda birinci, Ezgi Çetin 60 kiloda sol kolda ikinci, sağ kolda üçüncü, Mert Yiğit Çalışkan 75 kiloda sağ ve sol kolda birinci oldu.

Bilek güreşi antrenörü Cem Aktan, Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrenciler arasında bilek güreşi seçmeleri yapıldığını söyledi.

Birinci olan 5 öğrencinin grup elemelerine katılmaya hak kazandığını ifade eden Aktan, B grubu sporcuların 14-15 Mart'ta Düzce'de, A grubu sporcuların ise 28 Mart'ta Karabük'te yapılacak bölge şampiyonasında mücadele edeceğini belirtti.

Aktan, sporculara başarılar diledi.

Şemsi Tebrizi, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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