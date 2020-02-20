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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli'nde "Gelecek Bizim" projesi çalışmaları sürüyor.

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Kırklareli'nde "Gelecek Bizim" projesi çalışmaları sürüyor.

Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında obezite ve diyabet eğitimi verildi.

Mustafa Dalcalı ve Cumhuriyet ortaokullarında öğrenci velilerine yönelik eğitimlerde, sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

Mustafa Dalcalı Ortaokulunda gerçekleştirilen eğitimde konuşan diyabet hemşiresi Yasemin Aksoy, hazır gıdaların insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Çok fazla hazır gıda tüketilmesinin obeziteye yol açtığını ifade eden Aksoy, insan sağlığının korunması için düzenli ve sağlıklı beslenmenin önemine işaret etti.

Aksoy, daha sonra obezite ve diyabet hakkında bilgiler verdi.

Çocuk Gözüyle Benim Dünyam Resim Yarışması

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 5-14 yaş arası dört kategoride pastel boya resim yarışmasının yapılacağını bildirdi.

Çocukların dünyalarını resimlere aktaracağını belirten Gerenli, tüm çocukların yarışmaya katılmasını istedi.

Gerenli, yarışmanın 2- 27 Mart tarihleri arasında yapılacağını, başvuruların güvenlik birimine yapılması gerektiğini kaydetti.

Yaya geçitleri yenileniyor

Vize Belediyesi yaya geçitlerini yeniliyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki yaya geçitlerde çizgi yenileme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Vatandaşların güvenli bir şekilde gitmeleri için çalıştıklarını bildiren Özalp, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Ekiplerin Mahmut Erbil Caddesi'nde çalışma yürüttüğünü bildiren Özalp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cadde üzerinde bulunan yaya geçidi çizgileri tekrar daha belirgin bir şekilde boyanıyor. Yapılan çalışma ile şehir içindeki trafik akışının daha uygun hale getirilmesi ve vatandaşların trafik kuralları içinde daha rahat hareket etmelerinin sağlanmasını hedefliyoruz."

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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