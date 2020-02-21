Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, sağlık personeline yönelik düzenlenen "yenidoğan bakım eğitimi" tamamlandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı birimi tarafından gerçekleştirilen eğitime, kamu ve özel hastaneler ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında çalışan hekim dışı 60 sağlık personeli katıldı.

Üç grupta gerçekleştirilen eğitimi başarıyla tamamlayan sağlık personeline sertifikaları verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, yaptığı konuşmada, en önemli halk sağlığı sorunlarından birinin, yenidoğan ölümleri olduğunu söyledi.

Bu konuda personeli en iyi şekilde yetiştirdiklerini ifade eden Uğur, ölümlerin yaşanmaması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Uğur, eğitimi başarıyla tamamlayan personele teşekkür etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesinin Gazikemal, Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinin Kırcaali, Fatih, Gündoğdu, Büyükkarıştıran beldesinin Küçükkarıştıran mahallelerine 22 Şubat'ta bir süre elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.