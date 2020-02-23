Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

7 saat önce

Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengellioğlu, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

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Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengellioğlu, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye'de yaşanan saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Kırklareli'nin huzuru ve gelişmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Savaşan, emniyet müdürlüğü personeline gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Çengeloglu ise "Kent Güvenli Yönetim Sistemi" kapsamında il genelinde yaklaşık 250 kamera ile güvenliğin en üst düzeyde tutulduğunu ifade etti.

Gıda Denetimi Seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Gıda Denetimi Seferberliği kapsamında Kırklareli'nde ürün bazlı denetimleri gerçekleştirildi.


Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel ile gıda kontrol görevlileri kentteki kasaplarda denetim yaptı.


Ekipler bazı kasaplardan numuneler aldı.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ürün bazlı denetimler yapıldığını söyledi.

Denetimlerin hızla gerçekleştirileceğini bildiren Özel, denetimlerin gece gündüz demeden sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

ŞABAN SAVAŞAN, Kırklareli, Suriye, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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