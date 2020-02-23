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Kırklareli'nden kısa kısa

7 saat önce

Lüleburgaz'da yerel bir ressam tarafından kişisel repro karma resim sergisi açıldı.

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Lüleburgaz'da yerel bir ressam tarafından kişisel repro karma resim sergisi açıldı.

Ressam Engin Akyıldız'ın yaptığı resimler, bir alışveriş merkezinin fuaye alanında sergilenmeye başladı.

Akyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergide yaklaşık 2 senedir oluşturduğu karışık eserlerin yer aldığını belirtti.

Sevilen resimlerin reprodüksiyon çalışmalarını yaptığını ifade eden Akyıldız, sergide 64 parça eser bulunduğunu söyledi.

Akyıldız, serginin 7 Mart tarihine kadar açık olacağını dile getirerek, tüm sanatseverleri sergiye beklediğini kaydetti.

Cimnastik takımı yarı finale yükseldi

Sakarya'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Yarışmasında Kırklareli karması cimnastik takımı yarı finale yükseldi.

Antrenör Taha Töraydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, cimnastik takımın Sakarya'da çok güzel mücadele ettiğini belirtti.

Takımın 6. olduğunu ifade eden Töraydın, tüm takım oyuncularını tebrik etti.

28-29 Mart 2020 tarihlerinde Bursa'da yapılacak olan Cimnastik Yarı Final Grup müsabakalarına katılmaya hak kazandıklarını aktaran Töraydın, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları kapsamında ilimizi temsilen gruplarda derece ve madalya alarak yarı finallere katılmaya hak kazandı. Mart ayında Bursa'da yapılacak yarı finallerden sonra Mersin'de finaller olacak. Amacımız finale kalmak. Trakya tarihinde ilk madalyamızı almış bulunmaktayız." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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