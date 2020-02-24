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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli'nin önemli tarihi miraslarından 1877 yılında inşa edilen Seyfioğlu Tabyası güvenlik görevlileri tarafından korunuyor.

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Kırklareli'nin önemli tarihi miraslarından 1877 yılında inşa edilen Seyfioğlu Tabyası güvenlik görevlileri tarafından korunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, tabyalarda incelemelerde bulunarak, güvenlik görevlilerinden bilgi aldı.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Seyfioğlu Tabyası'nı korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tabyaların güvenlik görevlileri tarafından korunmaya başlandığını ifade eden Şen, ayrıca tabyaların tanıtımı için bir tabela yaptırdıklarını anlattı.

Şen, tabyaların ayağa kaldırılması içinde çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

CHP Kırklareli İl Başkanlığına Alaaddin Güncer seçildi

CHP Kırklareli İl Başkanlığı 37. olağan kongresi gerçekleştirildi.


Bir düğün salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, il başkanlığına aday olan Aladdin Güncer, Özgür Kaya ve İbrahim Özkök listelerini divana teslim etti.


Aday tanıtım konuşmalarının ardından gerçekleştirilen seçimde, 476 delegeden 464'ü oy kullandı. Seçimde 281 oy alan Güncer İl başkanlığına seçilirken, Özkök 144 ve Kaya ise 37 oy aldı.


Seçimde 2 oy da geçersiz sayıldı. Kongreye CHP Kırklareli Milletvekilleri Türabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu ile birlikte ilçe, belde başkanları ve partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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