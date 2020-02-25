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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasının (KTSO) "Trakya Kariyer Fuarı"ndaki standının ilgi gördüğü bildirildi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasının (KTSO) "Trakya Kariyer Fuarı"ndaki standının ilgi gördüğü bildirildi.


KTSO'dan yapılan açıklamada, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda açılan stantta, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verildiği aktarıldı.


Fuarın Trakya'da ilk kez düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:


"İnteraktif programıyla, birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılmasına imkan sağlayan ve özel sektörden yüzlerce firma ile kamu sektöründen çeşitli kurumları bir araya getiren Trakya Kariyer Fuarı, her bölümden öğrenci ve mezunlar ile vatandaşları Edirne'de, Trakya Üniversitesinde buluşturuyor. Trakya Kariyer Fuarı'nda, Trakya'dan ve ülkemizin farkı bölgelerinden olmak üzere 250'nin üzerinde firma ve kurum ile 10 bine yakın katılımcının yer alması bekleniyor. Fuarda katılımcılar, firma ve kurumlar tarafından açılacak bilgilendirme stantlarının yanı sıra mülakat, eğitim, seminer, örnek olay çalışması gibi etkinliklerden de yararlanabilecek."

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.

Vali Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürü Murat Baştor'u makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, kentte yapılması planlanan yatırımlar hakkında Baştor'dan bilgi aldı.

"Göç Eden Yaşamlar: Nüfus Mübadelesi" konferansı düzenlenecek

Kırklareli Kent Konseyi tarafından "Göç Eden Yaşamlar: Nüfus Mübadelesi" konferansı düzenlenecek.

Konseyden yapılan açıklamada, konferansın 29 Şubat Cumartesi saat 14.00'te, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, konferansa konuşmacı olarak Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç, Çatalca Mübadele Müzesi Müdürü Müge Ürkek Toker ve Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği Başkanı Erdoğan Kantürer'in katılacağı ifade edildi.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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