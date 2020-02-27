Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, "Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Eğitimi" düzenledi.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından gerçekleştirilen eğitime, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli 14 sağlık personeli katıldı.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Salonu'ndaki eğitimde, sağlık personeline akut koroner sendrom, ileri yaşam desteği algoritması, bradiaritmi-taşiaritmi tedavi algoritması, zehirlenmeler, elektrik çarpmaları, hipotermi-hipertermi, astım ve anafilaksi konularında bilgiler verdi.

Sağlık personeli eğitimde, vaka uygulamaları yaptı.

- Çiftçi ziyareti

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, çiftçi ziyaretlerini sürdürüyor.

Koruköy'de çiftçilerle bir araya gelen Özel, çiftçilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Özel, ziyarette, Tarım ve Orman Bakanlığının destek projeleri hakkında bilgiler verdi.

Her fırsatta çiftçi ve besicilerle buluşmaya çalıştığını ifade eden Özel, bakanlık destekleri hakkında çiftçi ve besicileri bilgilendirerek projelere dahil ettiklerini belirtti.

Özel, daha sonra Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanan Ayşe Sezgin'in işletmesinde incelemelerde bulundu.