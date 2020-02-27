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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli'nde kadınlara yönelik "soğuk seramik kursu" açıldı.

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Kırklareli'nde kadınlara yönelik "soğuk seramik kursu" açıldı.

Kırklareli Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen kurs, eğitmen Yasemen Sayılgan tarafından veriliyor.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Belgin Göç, yaptığı yazılı açıklamada, kursiyerlerin haftanın 3 günü eğitim aldıklarını belirterek, "Kadınlarımıza, kendilerini geliştirerek yeni bir meslek edinme şansı da veren kursumuzun sonunda sertifikalarını takdim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Vergi Haftası

Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşamasının ödenen vergiler ile sağlanacağını ifade eden Ilık, "Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir. Ödemiş olduğumuz vergiler sonuçta hizmet olarak bizlere geri dönmektedir. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim, daha güvenli bir gelecek bırakmak istiyorsak vergilerimizi tam ve zamanında ödeme gayreti içerisinde olmalıyız." diye konuştu.

Durusoy da verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulunup, etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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